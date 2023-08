In occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Miracoli e di San Rocco, in programma il Concerto Evento di ANNA TATANGELO!

L’apprezzatissima e talentuosa Artista, nonché popolare volto televisivo, dalla voce potente e sensuale, si esibirà domani, MARTEDÌ 29 AGOSTO, alle ORE 22.00, in LARGO SAN VITO, a TRAMUTOLA.

Evento organizzato dal Comitato Festeggiamenti Patronali Tramutola.

Ecco la locandina dell’evento.

