“Vogliamo che Potenza diventi un punto di riferimento per l’atletica leggera e per tutte le discipline sportive”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Gerardo Nardiello, Assessore allo Sport del Comune di Potenza:

“Sabato scorso, ho avuto l’onore di partecipare alla Festa dell’Atletica Lucana, un evento che celebra i successi e i traguardi di atleti, dirigenti e giudici di gara che si sono distinti nell’annata sportiva 2024.

È stato un momento di grande emozione e orgoglio per la nostra comunità sportiva, un’opportunità per riconoscere il duro lavoro e la dedizione di coloro che, con passione e sacrificio, contribuiscono a rendere l’atletica leggera uno sport di eccellenza nel nostro Capoluogo.

Durante la cerimonia, ho portato i saluti del sindaco Telesca e dell’intera amministrazione comunale, la quale ha sempre dimostrato un forte impegno verso lo sport e le sue molteplici espressioni.

È fondamentale che tutti noi, come amministrazione, sosteniamo e incentiviamo il talento dei nostri giovani, affinché possano emergere e brillare nel panorama sportivo nazionale.

In questa occasione, ho voluto ribadire l’impegno dell’amministrazione Telesca nei confronti dell’atletica leggera e di tutte le discipline sportive.

Siamo sempre in prima linea per garantire che le nostre strutture siano adeguate e all’avanguardia.

Recentemente, abbiamo effettuato un sopralluogo al campo scuola, e sono lieto di annunciare che stiamo progettando interventi significativi per migliorare le condizioni della struttura.

Vogliamo che il campo scuola diventi un luogo dove gli atleti possano allenarsi in modo adeguato, un ambiente che favorisca la crescita e lo sviluppo di futuri campioni.

La nostra visione è chiara: vogliamo che Potenza diventi un punto di riferimento per l’atletica leggera e per tutte le discipline sportive.

È nostro dovere investire nel futuro dei nostri giovani, affinché possano avere l’opportunità di esprimere il loro talento e, perché no, di emergere come campioni, proprio come il compianto Donato Sabia, che ha rappresentato un esempio luminoso per tutti noi.

In chiusura, desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa festa, agli organizzatori, agli atleti e alle loro famiglie.

La vostra passione e il vostro impegno sono la vera forza del nostro movimento sportivo. Continuiamo insieme su questa strada, perché il futuro dell’atletica lucana è luminoso e pieno di promesse”.