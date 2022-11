1600 lucani pellegrini di pace ai piedi della Vergine del Rosario di Pompei. I dettagli

Pellegrini di pace a Pompei.

Sono infatti stati circa 1.600 i pellegrini (partiti con 35 pullman e con a bordo una 50ina di disabili) in rappresentanza delle sei diocesi lucane.

Tutte hanno prontamente risposto al collettivo coro per la Pace, partecipando alla concelebrazione presieduta dall’arcivescovo di Potenza, Salvatore Ligorio, nel santuario di Pompei.

La Diocesi di Potenza fa sapere:

“1600 lucani ai piedi della Vergine del Rosario ad invocare che tacciano le armi nella “martoriata Ucraina”.

Un pellegrinaggio regionale voluto dalle sei diocesi lucane organizzato dall’ Unitalsi in contemporanea col grado di pace che oggi si leva dalle piazze italiane.

Per Mons Ligorio: ”la pace non piove dal cielo ma germoglia dal terreno della vita… la pace da desiderare non ha nulla a che vedere con l’essere lasciati in pace”.

