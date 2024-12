A Balvano una nuova edizione dei presepi a grandezza naturale. Ecco quando visitarlo

L’Associazione Protezione Civile di Balvano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Balvano, è lieta di annunciare la Quarta Edizione del Presepe Artistico a Grandezza Naturale, che sarà inaugurata il 7 Dicembre 2024 alle ore 19:00, nella nuova location del Giardino del Palazzo Comunale di Balvano.

L’ Associazione Protezione Civile Balvano spiega:

“Quest’anno, a causa dei lavori in corso presso il suggestivo Convento di Sant’Antonio, non è stato possibile allestire il presepe nella sua storica cornice.

Ma la sfida di trovare una nuova ambientazione è stata accolta con entusiasmo, trasformando il Giardino del Palazzo Comunale in una vera e propria Betlemme a cielo aperto, capace di incantare e trasportare nel passato tutti i visitatori.

Da settimane, i volontari dell’Associazione Protezione Civile, con il prezioso aiuto delle loro famiglie, lavorano instancabilmente per dare vita a questa edizione unica, arricchita da nuove scene, figure e personaggi.

I dettagli artigianali, i materiali scelti con cura e gli abiti che rievocano le atmosfere del passato trasformano il presepe in un’esperienza immersiva e sensoriale.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e alle loro famiglie e, in particolare, a Giovanna, Maria e Analaura, che hanno contribuito in maniera decisiva, rendendo il presepe ancora più unico e affascinante.

Un evento che è molto più di una tradizione: è un’occasione per emozionarsi, stupirsi e rivivere la magia del Natale.

Vi aspettiamo quindi all’inaugurazione il 7 Dicembre 2024, alle ore 19:00.

Se per caso non doveste riuscire a partecipare all’inaugurazione, non preoccupatevi!

Il presepe sarà visitabile anche nei giorni seguenti”.

Date e orari di apertura:

7 Dicembre, Sabato: dalle 18:00 alle 21:00,

8 Dicembre, Domenica: dalle 18:00 alle 21:00,

15 Dicembre, Domenica: dalle 18:00 alle 21:00,

21 Dicembre, Sabato: dalle 18:00 alle 21:00,

22 Dicembre, Domenica: dalle 18:00 alle 21:00,

25 Dicembre, Mercoledì: dalle 18:00 alle 21:00,

28 Dicembre, Sabato: dalle 18:00 alle 21:00,

29 Dicembre, Domenica: dalle 18:00 alle 21:00,

1 Gennaio, Mercoledì: dalle 18:00 alle 21:00,

5 Gennaio, Domenica: dalle 18:00 alle 21:00.

Ecco la locandina dell’evento.