A Baragiano un’amichevole dalle forti emozioni per una giornata all’insegna della beneficenza e del divertimento. L’iniziativa

Sabato 28 Dicembre a Baragiano una giornata all’insegna della beneficenza e del divertimento.

Alle ore 15.15 la formazione locale della Polisportiva Baragiano incontrerà, in un’amichevole dalle forti emozioni, le Vecchie Glorie Baragianesi, il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Ant che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“I calciatori di “un tempo” che hanno indossato la gloriosa casacca della Polisportiva Baragiano affronteranno in un incontro epico la rinata squadra locale….vedremo chi avrà la meglio.

Invece nella serata alle 21.30 dopo la consegna del ricavato ai responsabili della Fondazione ANT nel Piazzale dei Ferrovieri a Baragiano Scalo grazie all’impegno dell’ Amministrazione Comunale di Baragiano andrà in scena: HISTORY 90… LA STORIA DELLA MUSICA DANCE DAGLI ANNI 90 AD OGGI.

Baragiano vi aspetta prima con il buon calcio e la beneficenza e poi con la Buona musica, ballerini, mascotte, food and Beverage…per un divertimento assicurato”.

Di seguito le locandine con i dettagli.