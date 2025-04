Basilicata, bando giovani agricoltori: questi gli ultimi aggiornamenti

“Con l’approvazione dell’elenco delle ulteriori istanze ammesse alla Fase 2 dell’Intervento SRE01 ‘Insediamento giovani agricoltori’ del CSR Basilicata 2023 – 2027, confermiamo la volontà della Regione Basilicata di investire in maniera concreta sulle nuove generazioni, sul ricambio generazionale e sulla valorizzazione del nostro territorio attraverso l’agricoltura”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, a margine della pubblicazione della DGR n. 851/2023, che stabilisce la riapertura dei termini per la Fase 2 del bando e l’ammissione di ulteriori 62 istanze, rientranti nel 120% della dotazione finanziaria prevista.

Prosegue Cicala:

“La misura è uno strumento concreto e calibrato per dare un vero impulso all’insediamento dei giovani sotto i 40 anni nelle attività agricole.

L’aiuto forfettario previsto, pari a 70.000 euro per insediamenti in aree protette, Natura 2000 e zone montane e 60.000 euro per le restanti aree, è stato studiato tenendo conto delle peculiarità territoriali lucane, per sostenere in modo efficace chi sceglie di vivere e lavorare in agricoltura, anche in aree marginali e interne”.

La Fase 2 prenderà ufficialmente il via a partire dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB) del provvedimento.

Da quel momento la scadenza ultima per completare l’invio della documentazione richiesta è fissata alle ore 16:00 del 6 maggio 2025.

Sottolinea Cicala:

“È fondamentale che i giovani agricoltori coinvolti rispettino le tempistiche indicate.

Il nostro obiettivo è far partire rapidamente i progetti, per generare effetti positivi sul territorio e sull’economia agricola regionale”.

Tutti i dettagli inerenti all’intervento e tutta la documentazione necessaria saranno disponibili sui siti istituzionali www.regione.basilicata.it e https://basilicatacsr.it/.

Conclude l’assessore:

“Questo intervento a valere sul Complemento di Sviluppo Rurale Basilicata 2023-2027, rappresenta un investimento strategico per costruire una nuova generazione di imprenditori agricoli capaci di innovare, tutelare l’ambiente e rafforzare le radici produttive del nostro territorio”.