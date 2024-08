A Bella fioccano borse di studio per questi giovani studenti! Complimenti

All’ombra dei bellissimi alberi di Viale Don Angelo Doino, a Bella, sabato 3 agosto, alle ore 19.00, si terrà la VI Edizione del Premio La Meglio Gioventù, il premio ideato e curato dall’Associazione Filemone che ogni anno assegna, attraverso un Bando di Concorso, borse di studio alle studentesse e agli studenti bellesi meritevoli, al termine del loro percorso di studi di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Dice la Presidente dell’Associazione Filemone, Veronica Turiello, che condurrà come per le precedenti edizioni, anche l’evento:

“L’evento è dedicato al riconoscimento di percorsi di eccellenza che ricevono il plauso e il sostegno di Bella e dei bellesi.

Celebriamo l’unicità di ogni studente, la sua dedizione allo studio e il suo ruolo di cittadino bellese e del mondo.

Nell’idea di valorizzazione delle nostre eccellenze, attraverso la manifestazione celebriamo anche i tanti concittadini bellesi che si distinguono per i loro percorsi professionali in diversi ambiti e che per l’occasione diventano relatori preziosi.

Il loro dono è una parola-contenitore, un dono valoriale che diventa testimonianza per il futuro dei più giovani e per Bella.

I bellesi illustri di questa edizione saranno l’ematologa Chiara Masucci, dirigente medico AORN San Giuseppe Moscati di Avellino e il professor Massimiliano Coviello, professore associato in Cinema e Televisione presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma”.

Le borse di studio sono frutto della raccolta di donazioni giunte ogni anno da privati e associazioni, attraverso il dono di petali del valore di 50,oo euro.

Sono 7 le borse di studio che verranno consegnate quest’anno, di cui 4 del valore di euro 500 euro 3 del valore di euro 300.

All’edizione 2023/2024 prendono parte, in qualità di donatori di intere borse di studio, l’Amministrazione Comunale di Bella, Tonino Tarantino, le famiglie Giuseffi-Russo e il Gruppo “Amici di Carmine Sansone”.

Dalla prima edizione del 2019 l’Associazione ha donato in tutto 38 borse di studio.

Riprende la Presidente:

“Il senso più alto del premio è nella sua circolarità emozionale.

Tantissimi ragazzi premiati nelle precedenti edizioni diventano sostenitori per le edizioni successive del premio, dimostrando l’efficacia del modello del premio che è basato su una raccolta dal basso.

Il nostro è un crowdfunding costruito sull’idea del dono per il dono: la ricompensa per i donatori è nell’idea stessa di premiare insieme, scommettendo sugli studenti prima ancora che i loro percorsi accademici e di di scuola secondaria di secondo livello abbiano inizio”.

(In copertina: immagine di repertorio)