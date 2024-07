A Bella lo spettacolo dell’Acquapark per una giornata di puro e sano divertimento! I dettagli

Lo spettacolo dell’Acquapark, a Bella, si terrà Domenica 28 Luglio 2024 in Corso Italia con appuntamento a partire dalle ore 14.30 e fino alle 18.30.

Una giornata di puro e sano divertimento per creare anche a Bella l’atmosfera di vacanza per grandi e bambini che potranno giocare tra le “onde” acquatiche dei gonfiabili e dello scivolo.

Ha annunciato il sindaco Leonardo Sabato:

“Sarà una giornata unica e di grande divertimento in quanto come Amministrazione comunale abbiamo deciso di regalare in queste giornate molto calde un po’ di refrigerio e di sano divertimento per tutti.

Corso Italia sarà allestita come non l’abbiamo mai vista per vivere una giornata di sorrisi, socialità e svago”.

L’evento dell’Acquapark, organizzato dall’Amministrazione comunale, rientra nel programma dell’Estate Bellese 2024.

Ecco la locandina dell’evento.