A Lagonegro arriva la musica di tradizione con questa orchestra napoletana. Ecco l’evento

Per la rassegna “La grande musica di tradizione” questa sera 21 Novembre alle ore 18:30 l’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese presenta al Teatro Iris di Lagonegro la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli.

Il concerto “Musica e Legalità in ricordo di Giovanbattista Cutolo” in cui giovani musicisti, diretti dal Maestro Gaetano Russo, eseguiranno musiche di Sibelius, Britten, Rossini, Morricone, Strauss, Šostakovič, è dedicato al giovane musicista napoletano cresciuto nelle file delle Orchestre della Comunità Scarlatti e componente dell’Orchestra Scarlatti Young, stroncato da una violenza barbara e insensata.

Pietro Cantisani, presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, dichiara:

“È un concerto che intende esaltare i valori della legalità, della solidarietà, della coesione, attraverso la forza concreta della grande musica, dove le regole dell’armonia, incarnate dall’ensemble orchestrale – paradigma vivente di ‘buona società’ – generano bellezza, motivo per cui abbiamo coinvolto anche le scuole, ed in particolare l’istituto comprensivo di Lagonegro, che da quest’anno, grazie all’impegno del dirigente Vito Carlomagno, con il nostro supporto, ha avviato l’indirizzo musicale“.

Bellezza contro barbarie, la bellezza della musica come espressione universale di umanità che unisce popoli, culture, comunità oltre tutte le differenze.

Musica che ritroveremo in questa serata:

nella laica religiosità dell’Andante festivo di Sibelius o dell’Ave Maria di Piazzolla, un tango del Sud che si fa preghiera;

nella testimonianza di giustizia di Here’s to You di Ennio Morricone, su testo di Joan Baez;

nell’ironia come arma poetica contro gli orrori della storia della Sinfonietta del giovane Benjamin Britten e dei Valzer di Šostakovič;

nella dialettica suggestiva tra regole condivise ed estro individuale che anima Improvviso, inedito happening musicale ideato da Gaetano Russo.

A completare un programma dall’ispirazione chiara, per tutti i gusti e tutte le età, non manca un omaggio allo strumento di Giovanbattista, il corno, con una rara e bella pagina, il Notturno di Franz Strauss (padre del celebre Richard), nella trascrizione per piccola orchestra.

Come chiarisce il direttore Gaetano Russo:

“Riteniamo importante sottolineare che i temi che di questo concerto sono da sempre i valori di fondo della ormai trentennale attività della Nuova Orchestra Scarlatti.

Una orchestra che ha come sua mission culturale e civile, la promozione della grande musica a quella dei valori della legalità e della socialità, e ad oggi non meno di 180.000 ragazze e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado sono stati coinvolti in incontri musicali espressamente concepiti per loro.

La N.O.S. propone e diffonde quotidianamente questi medesimi valori nella formazione e nella pratica musicale, e in particolare tra i giovanissimi dell’Orchestra Scarlatti Junior, una realtà in continua espansione e che conta attualmente circa 130 fra ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 20 anni di età, e fra i giovani musicisti dell’Orchestra Scarlatti Young, protagonisti di questo programma”.

L’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese organizza da quarantuno anni il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro (Potenza), con la direzione artistica del Maestro Pino Racioppi.

Ecco la locandina dell’evento e la foto del gruppo musicale.