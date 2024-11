Sconti Black Friday: ecco come evitare le truffe online

Ancora una settimana, fino al 29 Novembre, e poi si parte con il Black Friday.

Italiani e non solo pronti al “click” per acquistare online, oltre che nei negozi e dagli esercenti.

Rainews ricorda che nella frenesia degli sconti, però, è possibile cadere in qualche trappola, specie sul web.

Così in occasione del Black Friday l’Udicon suggerisce alcuni consigli per fare acquisti in sicurezza, soprattutto online, per evitare possibili truffe.

L’Udicon dichiara:

“Tra sms, email e messaggi che invitano a cliccare su link sconosciuti o segnalano la spedizione di pacchi mai ordinati o offerte finte a prezzi stracciati, le frodi sono sempre dietro l’angolo“.

I regali ed il Natale alle porte non devono illudere i consumatori, e dalle associazioni viene l’invito alla cautela ed alla massima attenzione alle truffe, o alle “truffe camuffate”.

Ecco il vademecum:

Attenzione alle email.

Occhio alle comunicazioni sospette: non cliccare su link contenuti in messaggi email o sms che richiedono dati personali o bancari, soprattutto se trasmettono un senso di urgenza – la prima regola dell’associazione – le banche e le aziende affidabili non chiederanno mai queste informazioni neanche di modificare il pin o messaggi dei pacchi in spedizione.

Nessuna ditta invierà messaggi da numeri sconosciuti o anonimi senza indicare numeri di spedizione e numeri di ordini.

Fare attenzione a errori grammaticali o loghi sfocati“.

Occhio alle modalità di pagamento:

Verificare bene le modalità di pagamento e di consegna.

L’Udicon ricorda:

“Utilizza metodi di pagamento sicuri e tracciabili ma evita i bonifici diretti a meno che non sia un venditore verificato assicurati anche che i tempi di consegna siano ragionevoli, generalmente non superano i 30 giorni per gli acquisti online”.

Verifica anche il rivenditore: se acquisti qualcosa per la prima volta su un e-commerce, verifica l’attendibilità del rivenditore, ricercando feedback, recensioni o altri commenti rilasciati sulle diverse piattaforme da altri consumatori.

La sicurezza del sito web: “HTTPS”.

Verifica sempre la sicurezza del sito con il simbolo del lucchetto e la dicitura “https” accanto all’Url, ma anche le informazioni dell’azienda come partita iva, indirizzo e modulo di contatto del venditore.

Attenzione ai finti sconti.

Verifica attentamente il prezzo antecedente lo sconto, per capire effettivamente se è un affare.

Diffida da chi non effettua cambi o restituzioni.

Il venditore non è tenuto ad effettuare obbligatoriamente i cambi merce se il prodotto non presenta difetti.

Quindi se non sei sicuro del prodotto, non procedere con l’acquisto.

Non usare reti Wi-Fi pubbliche per effettuare transazioni.

Anche se su circuiti di pagamento sicuri, utilizza sempre una rete protetta.

Informati sulle truffe più recenti.

Consulta il sito della polizia postale o delle associazioni dei consumatori, che aggiornano regolarmente sulle truffe in corso e danno consigli per evitarle.