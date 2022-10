A Maratea ingenti danni per straripamento fiume e frana: più di 60 interventi dei Vigili del Fuoco! Ecco le foto

Ieri sera si sono concluse le operazioni di soccorso nel comune di Maratea (Pz), a seguito dei danni causati dal maltempo.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati per più di sessanta interventi, tra questi, hanno lavorato esperti in tecniche fluviali alluvionali ed operatori con macchine per movimento terra, per un totale di trenta unità che si sono alternate in 48 ore.

Danni maggiori sono stati causati dallo straripamento del fiume Noce al km1 della 585 in località Castrocucco e sulla SS18 per una frana che ha causato la chiusura del tratto stradale.

