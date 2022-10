Basilicata, Concorso Arlab: assunzione di 32 unità a tempo pieno e indeterminato! Queste le ultime notizie

Pubblicate le date di prova scritta per queste figure ricercate dall’ARLAB.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 32 unità categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami, n. 15 del 22 febbraio 2022 si svolgerà nelle giornate del 26 ottobre p.v.

Pertanto, tutti gli iscritti al codice di concorso CPI-IML sono convocati il 26 ottobre p.v. presso le sedi e gli orari indicati nell’allegato Avviso di convocazione e calendario.

Data la numerosità dei candidati, le sedi individuate sono due di cui una a Potenza e una a Matera e il criterio utilizzato per la distribuzione dei candidati è la residenza indicata nella domanda di partecipazione.

Più specificamente le sedi sono:

BASILICATA FIERE, Area Industriale Tito Scalo – 85050 TITO (PZ);

UNAHOTELS, Via Germania 10/0 – 75100 MATERA

I candidati sono invitati a prendere visione dell’avviso di convocazione e del calendario e delle istruzioni allegati, oltre che dell’elenco degli iscritti/ammessi.

I candidati sono, inoltre, invitati a compilare l’allegata autodichiarazione relativa al Covid-19 e a portarla con sé il giorno della prova.

Si consiglia vivamente i candidati ammessi di consultare costantemente i siti indicati dal bando –ove potranno essere pubblicate ulteriori ed eventuali comunicazioni afferenti le prove.

I candidati, inoltre, dovranno presentarsi presso la sede, nel giorno e nell’orario indicati nel calendario allegato; non potranno essere ammessi alla prova in una sede, in un giorno e in un orario diversi da quelli ad essi assegnati in relazione ai criteri sopraindicati.

La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura, quali che siano le cause dell’assenza, ancorché dovuta a cause di forza maggiore.

Non sono ammessi cambi di sessioni, per motivi organizzativi.

Si avvisano i candidati iscritti agli altri codici di concorso che a breve si completerà la pubblicazione dei relativi calendari.

Pertanto, tutti gli interessati sono invitati a consultare costantemente il sito http://riqualificazione.formez.it/ (oppure in alternativa, i siti indicati nel bando).a

