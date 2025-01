A Moliterno presentato “Lo Scrigno della Memoria”, canzoni e poesie in lingua locale per preservare le nostre origini. I dettagli dell’iniziativa

“L’opuscolo “Lo Scrigno della Memoria” che abbiamo presentato venerdì, rappresenta una importante operazione culturale.

Così spiega l’amministrazione di Moliterno:

“Fissare e tramandare, attraverso la trascrizione in ADL (Alfabeto Dialettale Lucano), canzoni e poesie in lingua locale moliternese: la possibilità che in modo universale e in tutto il mondo si possa leggere il nostro dialetto, vuol dire investire sulla conservazione di una identità che non è chiusura ma ci apre al mondo.

L’incontro tra generazioni intorno a questa opera è l’innegabile riuscita dell’iniziativa voluta e curata dall’UniTre Moliterno a cui va un immenso grazie!

Grazie alla prof.ssa Del Puente per aver reso scientificamente valida la pubblicazione, insieme alla dott.ssa Giovanna Memoli.

L’attività del Centro Internazionale di Dialettologia ALBa è una eccellenza lucana da salvaguardare!”.

Ecco le foto.