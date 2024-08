A Paterno vola alto il ricordo di Donato Russo. L’iniziativa in suo onore

Nell’ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale, la Polizia di Stato ha partecipato al memorial “Donato Russo” svoltosi a Paterno (Potenza) in uno splendido contesto di sport, solidarietà ed educazione stradale.

Numerosi i partecipanti che si sono alternati alle prove proposte dagli operatori della Polizia Stradale di Potenza che per l’occasione hanno allestito uno speciale “Villaggio sulla sicurezza stradale”; sono stati predisposti, infatti, appositi percorsi sullo stato di ebbrezza alcolica con verifiche tramite etilometro e sono stati forniti preziosi consigli sull’uso del casco per i motociclisti ed il corretto utilizzo delle biciclette sia per gli adulti che per i più giovani.

Durante la manifestazione S.E. Rev.ma Monsignor Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza, Muro Lucano e Marsiconuovo ha officiato una Santa messa solenne e successivamente è stata inaugurata una struttura sportiva polivalente donata alla comunità locale con conseguente confronto tra numerosi atleti che hanno partecipato all’evento.

