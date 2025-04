Basilicata presenta alla Fiera del cicloturismo pronta ad offrire un’esperienza unica per gli amanti delle due ruote. I dettagli

L’Agenzia di Promozione Turistica (APT) Basilicata conferma la sua partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Bologna, in programma da oggi 4 Aprile a domenica 6 Aprile 2025 nella centralissima Piazza Lucio Dalla.

Questo evento rappresenta un appuntamento di riferimento per gli appassionati di viaggi in bicicletta, in un contesto nazionale di forte crescita del settore.

Secondo l’ultimo Rapporto ISNART-Legambiente, nel 2023 il cicloturismo ha generato 56,8 milioni di presenze in Italia, con un impatto economico superiore ai 5,5 miliardi di euro, registrando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

La Basilicata vuole inserirsi in questo trend positivo, offrendo un’esperienza unica per gli amanti delle due ruote.

All’interno dello stand lucano verranno presentate le principali attrattive cicloturistiche della regione, con un focus speciale sulla Ciclovia Meridiana, un progetto innovativo che ripercorre la storica Via Herculia, utilizzata in epoca romana per il trasporto di prodotti agroalimentari verso la capitale dell’Impero.

Questo itinerario di 295 chilometri, articolato in due anelli, attraversa 22 centri abitati lungo strade poco trafficate e si inserisce nel più ampio contesto del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, impegnato nello sviluppo di una rete di ciclovie e cammini per valorizzare le aree interne della regione.

L’area espositiva vedrà la partecipazione di associazioni di settore come ASD Bike, Ciclostile e Sirino Gravity, nonché da due parchi naturali: il Parco regionale di Gallipoli Cognato e il Parco nazionale dell’Appennino Lucano.

Inoltre, due tour operator specializzati e di consolidata esperienza, Ferula Viaggi T.O. e Ivy Tour T.O., prenderanno parte a incontri B2B con operatori del settore per sviluppare nuove opportunità di collaborazione.

Un momento chiave della partecipazione lucana sarà il talk del 5 Aprile alle ore 17:00, durante il quale l’APT Basilicata, insieme al Parco dell’Appennino Lucano, presenterà le novità cicloturistiche della regione.

Tra le proposte più interessanti, il Basilicata Bike Trail, la prima “unsupported bike adventure” della regione, con quattro tracce circolari, che nell’edizione 2025, dal 30 Maggio al 2 Giugno, offrirà un affascinante coast to coast da Metaponto a Maratea.

Il percorso “2mulozer0” di Sirino Gravity, invece, offre un’esperienza adrenalinica che parte dai 2000 metri del Monte Sirino e arriva fino al mare di Maratea, con 75 chilometri di trail tecnico.

Il Viaggio Lucano di ASD Bike Explorer è un’avventura di 540 chilometri e 10.000 metri di dislivello attraverso parchi nazionali, regionali e borghi storici, mentre l’Anello dei Parchi Lucani rappresenta una sfida epica di 715 chilometri e quasi 14.000 metri di dislivello, articolata in 15 tappe.

Per le famiglie, Ginestre Bike propone itinerari accessibili nel Materano, con e-bike e cargo bike, rendendo il cicloturismo fruibile a un pubblico ancora più ampio.

Il DG Sarli, conclude:

“Eventi come la Fiera del Cicloturismo permettono di dialogare con operatori nazionali e internazionali, rafforzando le collaborazioni e promuovendo strumenti innovativi come l’app Basilicata Free To Move e il portale routebasilicata.it, fondamentali per pianificare esperienze su misura e garantire un turismo consapevole e sostenibile, capace di apprezzare la lentezza e l’autenticità che solo la Basilicata può offrire.

Ho voluto fortemente ascoltare in vista della Fiera le associazioni di riferimento e gli operatori perché sono loro il vero motore del cicloturismo in Basilicata ed insieme dobbiamo lavorare per farlo crescere.”

Ecco la locandina promozionale della Basilicata.