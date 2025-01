A Potenza arrivano i buoni sport: ecco i requisiti e come fare richiesta

“Saranno 207 i ‘Buoni sport’ assegnati attraverso l’avviso pubblico redatto dal dirigente Vito Di Lascio, a seguito della ripartizione dei fondi regionali ai Comuni lucani”.

Ad annunciarlo l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello che spiega:

“Si tratta di una misura volta a favorire la pratica sportiva delle persone che vivono condizioni di difficoltà, in particolare i più giovani, affinché tutti siano messi in condizione di poter divertirsi e contestualmente fare qualcosa di positivo per la salute.

Lo sport infatti, oltre a portare vantaggi in termini di socialità, ha una funzione imprescindibile anche per quel che attiene il benessere di chi lo pratica”.

Il finanziamento riveniente dal ‘Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori’ (Legge 178/2020 art. 1 c.561).

Consentirà a quanti parteciperanno all’avviso pubblico del Comune di Potenza consultabile al link https://www.comune.potenza.it/?p=63169, la cui domanda va prodotta entro l’1 marzo 2025, e risulteranno utilmente collocati in graduatoria, di ottenere i 200 euro da poter impiegare per praticare sport.

Nel caso il numero le domande pervenute, sia superiore al numero dei ‘Buoni Sport’ disponibili sarà redatta una graduatoria di merito che terrà conto di alcuni criteri:

valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario incorso di validità, non superiore a 20.000 euro, declinato in fasce e attribuendo alle stesse un punteggio;

categoria di appartenenza del beneficiario secondo il seguente ordine di priorità:

– beneficiario con disabilità;

– beneficiario di minore età;

– beneficiario con età superiore ai 65 anni compiuti alla data di presentazione della

domanda;