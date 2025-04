Basilicata, brutto incidente su questa strada!

Alle ore 16:55 circa, sulla Strada Statale 106 Jonica, al km 427, nelle immediate vicinanze di Policoro, dove insiste una stazione di servizio, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Policoro e Tinchi del Comando VV.F. di Matera, sono intervenute per via di un tamponamento che ha coinvolto un autocarro e un autotreno.

Nell’abitacolo dell’autocarro si trovavano due uomini, uno di origine albanese ed uno di origine gambiana rispettivamente classe 1990 e 1996.

Entrambi, feriti, sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso il nosocomio policorese.

Alla guida dell’autotreno un uomo di Policoro dell’età di 57 anni, illeso.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è comunque rimasto aperto con un restringimento della carreggiata per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale e il mezzo del soccorso stradale.

Ecco le foto.