Potenza si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per la Passio Christi. Ecco i dettagli

Domenica 13 Aprile il centro storico di Potenza si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto: dalle ore 9:00 alle 22:00, Piazza Mario Pagano ospiterà l’evento speciale “La Passio scende in città”, un’iniziativa promozionale dedicata alla grande rappresentazione della Passio Christi 2025, che quest’anno prenderà vita nel quartiere popolare di Rione Cocuzzo.

Fanno sapere gli organizzatori:

“Sotto un apposito gazebo allestito per l’occasione, sarà possibile incontrare dal vivo alcuni dei personaggi ufficiali della Passio – dal centurione romano al sommo sacerdote – pronti a scattare foto con i passanti, distribuire brochure informative e raccontare curiosità sull’evento in arrivo.

Un’occasione imperdibile per entrare nel vivo dell’atmosfera della Passio, conoscere i protagonisti e scoprire come ogni cittadino può sentirsi parte di una manifestazione unica per storia, partecipazione e spiritualità.

Passa a trovarci, scatta una foto con i personaggi e porta a casa la tua brochure ufficiale!

La Passio Christi 2025 andrà in scena a Rione Cocuzzo, nel cuore della città, dove fede, arte e comunità si incontrano in un’unica, potente narrazione.

Per scoprire tutte le informazioni, potete seguire la pagina @passiochristi_rionecocuzzo su tutti i social”.

Di seguito la locandina con i dettagli.