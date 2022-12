A Potenza baby-sitting offerto dal Comune! Ecco i dettagli dell’iniziativa

Da oggi, Lunedì 19 Dicembre 2022, è disponibile il servizio di baby-sitting voluto dal Comune di Potenza e realizzato da ‘L’isola che non c’è’, ludoteca con sede in via vescovado n. 35, nei pressi della cattedrale di San Gerardo, in prossimità dell’ex libreria Lo Giudice.

L’accordo con il Comune di Potenza prevede che dal 19 al 23 dicembre dalle 17:00 alle 20:30 (orario prolungato fino alle 20.30 per l’occasione), sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio, esibendo uno scontrino minimo di 10 euro, per acquisti natalizi effettuati nei negozi del centro storico.

Si tratta di un’iniziativa dell’Amministrazione comunale, che consentirà a una trentina di famiglie di lasciare i propri figli in una area protetta e a professionisti del settore, che garantiranno attenzione e divertimento per i più piccoli, così da avere l’opportunità di fare shopping nel centro cittadino.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)