A Potenza corona d’alloro e Santa Messa in memoria di tre innocenti vittime che durante il Nazismo vennero uccise in Contrada Poggio Cavallo. I dettagli

Sabato 14 Settembre, nella ricorrenza dell’81° anniversario dalla tragica vicenda in cui tre giovani padri di famiglia, Canio Nolè di 33 anni, Giorgio Romaniello di 34 anni e Vincenzo Guglielmi di 36 anni, venivano trucidati, senza alcuna colpa, da una squadriglia nazista in ritirata, verrà deposta una corona di alloro alle ore 17:15 presso il Luogo della Memoria in Contrada Poggio Cavallo, a cui seguirà un momento solenne di commemorazione, riflessione e preghiera alla presenza delle Autorità Civili e Religiose.

Alle ore 18:30, sarà poi celebrata una Santa Messa in memoria e suffragio delle tre innocenti vittime, presso la Parrocchia Santa Famiglia di Nazareth di Rione Rossellino.

La cittadinanza è invitata.

“È AVVENUTO, QUINDI PUÒ ACCADERE DI NUOVO: QUESTO È IL NOCCIOLO DI QUANTO ABBIAMO DA DIRE”. (Primo Levi)

Ecco il programma dell’evento.