A Potenza e provincia fa tappa il raduno di auto storiche di questo blasonato marchio inglese! I dettagli

Maratea, Moliterno, Pignola, Castelmezzano e Potenza saranno le tappe del Raduno nazionale dei soci degli MG Car Club d’Italia che quest’anno ha scelto la Basilicata per questo prestigioso evento di grosso richiamo.

Il raduno di auto storiche del blasonato marchio inglese è denominato “Benvenuti al Sud” e si svolgerà da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio 2023 grazie all’organizzazione messa in campo dalla direzione nazionale dell’MG Car Club d’Italia con il supporto della sede di Basilicata.

Le auto giungeranno in Basilicata da diverse regioni italiane, tra cui Veneto, Emilia-Romagna e Sicilia e da alcune nazioni estere come Belgio e Olanda.

Tra i partecipanti anche l’attore Vincenzo Failla.

Questo raduno rappresenta una sorta di prova generale per il raduno internazionale che si svolgerà in Italia tra due anni che vede la Basilicata tra le mete candidate.

L’evento internazionale dalla durata di 12 giorni, noto con il nome di “MG by the Sea”, attrae equipaggi da tutta Europa e perfino da Cile, Colombia ed Ecuador.

Per il comitato organizzativo di Basilicata questa candidatura rappresenta motivo d’orgoglio nella speranza che l’evento internazionale possa rappresentare una buona occasione sia per gli appassionati che per la Basilicata.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)