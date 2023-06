Potenza, “questa strada non è una pista da corsa: si intervenga prima che qualcuno venga travolto”! La denuncia

Preoccupazione a Potenza per la velocità adottata da alcuni automobilisti.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“Gentile Signor sindaco,

vorrei segnalarvi un grande problema che mi auguro vorrà affrontare prima che accada l’irreparabile.

Il ponte di Macchia Romana non è un autodromo.

Mi stupisce che una amministrazione così attenta all’installazione di autovelox in altri punti pericolosi della città e delle arterie di collegamento ad essa, non abbia ancora notato che spesso nel tratto finale del ponte le auto arrivano ad una velocità tale da non riuscire a fermarsi neanche quando vedono che sulle strisce, in corrispondenza della fermata dell’autobus, c’è un pedone in procinto di attraversare.

Che sia un autovelox, che siano dei limitatori di velocità, dei dossi o qualsiasi cosa, ma la prego di intervenire prima che qualcuno venga travolto“.a

