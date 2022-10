A Potenza il famoso psicologo dell’età evolutiva e mediatore familiare, Ezio Aceti. Ecco l’iniziativa pensata per studenti e genitori

In una società in continuo mutamento è possibile vincere la sfida educativa per una corretta formazione dei giovani.

Ne è convinto Ezio Aceti, il famoso psicologo dell’età evolutiva e mediatore familiare, che il 3 (ore 11:00) e 4 ottobre (ore 8:15) incontrerà gli studenti, i docenti e i genitori del Liceo delle Scienze Umane “Rosa-Gianturco” nell’Auditorium del Seminario Maggiore di Potenza per affrontare il tema “Educare i ragazzi di oggi: una sfida possibile”.

In particolare, lo psicologo con gli studenti discuterà sulla “Conquista della libertà: risorse per un futuro sostenibile”, mentre con i genitori (nel pomeriggio di lunedì prossimo – ore 16,30) dialogherà sulla “Bellezza dell’educare: un percorso di sostegno alla genitorialità”.

Durante gli incontri, organizzati dal Liceo “Rosa-Gianturco”, sarà illustrato il contesto sociologico attuale, all’interno del quale le agenzie educative tradizionali (Scuola e Famiglia) sono impegnate a stabilire nuove, moderne regole per sostenere la crescita dei giovani.

Educatori e genitori hanno il dovere di conoscere e interpretare le fragilità e i punti di forza delle nuove generazioni, avendo come obiettivo comune un sano e forte processo evolutivo.

Il dirigente scolastico, prof. Antonio Laguardia, ha ricordato che Ezio Aceti:

“è uno psicologo, esperto in Psicologia dell’età evolutiva e Psicologia scolastica impegnato da anni nel guidare i genitori a comprendere il mondo dell’adolescenza e nel dar loro suggerimenti per educare in un mondo in continua evoluzione.

Il tesoro racchiuso nel cuore della famiglia, la bellezza dell’educare, la necessità di un impegno costante e gioioso sono solo alcuni dei temi che la psicologia porterà alla nostra attenzione”.

Ezio Aceti:

ha conseguito la laurea in psicologia a Padova con una tesi sul gruppo come strumento educativo, terapeutico per i bambini e i ragazzi. Si è sempre occupato di educazione e psicologia infantile ed adolescenziale.

E’ stato direttore di un centro di Formazione professionale e coordinatore scientifico in centri per disabili gravi.

Ha aperto molti sportelli di ascolto psico-pedagogici nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori rivolte a genitori e insegnanti.

Da diversi anni si occupa di formazione come conferenziere per insegnanti, enti, associazioni e per la CEI (Conferenza Episcopale Italiana).

E’ impegnato a diffondere la cultura dell’infanzia mediante la formazione alla genitorialità per dare una risposta ai bisogni educativi contemporanei.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’incontro.

