Potenza, monta la protesta dei genitori: “Lamentiamo l’eccessivo costo della mensa scolastica e condizioni igienico-sanitarie precarie”. Ecco le foto

A Potenza l’inizio della mensa scolastica ha creato diversi malumori.

Ecco quanto scrive una mamma alla nostra Redazione:

“Scrivo in merito alle proteste avvenute nella giornata di Giovedì 29: noi genitori lamentiamo l’eccessivo costo della mensa scolastica; inoltre le condizioni igienico-sanitarie in alcune scuole, a causa dello stanziamento di bidoni per rifiuti, sono precarie.

Nello stesso giorno, il Comune si è riunito in consiglio per affrontare la problematica mensa ma, a quanto ci risulta, questi argomenti non sono stati citati e trattati“.

Ecco alcune foto che mostrano quanto sopra denunciato.

