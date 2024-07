A Potenza il torneo di basket più atteso del Sud Italia: tra gli ospiti il celebre giocatore NBA Linton Johnson! Ecco i dettagli

Prende il via a Potenza il Torneo King of Pozen in programma sabato 20 e domenica 21 Luglio 2024.

Il torneo sarà valido come prima tappa per l’accesso alle Finali giovanili 3×3 della FIP (Federazione italian pallacanestro) per le categorie Under 18 M/F, Under 16 M/F e Under 14 M/F.

Motor France parteciperà a questo atteso evento sportivo organizzato da Red Bull Italia, ponendo grande attenzione allo sport.

La manifestazione si svolgerà a Potenza, presso il parcheggio Unicef, e vedrà la partecipazione di 35 team iscritti, arbitri federali, due campi da basket, un’area dedicata ad artisti e performer, un’area verde, una zona per il live streaming e un palco per gli spettacoli.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tutte le piattaforme digitali, offrendo ampia visibilità agli sponsor e ai partecipanti.

Tra gli ospiti d’onore si annoverano Linton Johnson, celebre giocatore NBA, Moonryde (Dario Ferracci), noto content creator, e Mondo Marcio, rapper e produttore discografico italiano.

In qualità di sponsor ufficiale, Motor France avrà l’opportunità di esporre l’intera gamma dei propri veicoli.

L’azienda è attenta non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche allo sport e da sempre sostiene i giovani.

Non a caso, tra i suoi testimonial, si annovera il campione lucano di nuoto Domenico Acerenza.

L’invito è quello di prendere parte a questa importante iniziativa e a partecipare all’evento.