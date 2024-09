A Potenza inaugurata la nuova sede dell’Opi: “sarà la casa di tutti gli infermieri”. I dettagli

«La nuova sede dell’Opi di Potenza sarà la casa di tutti gli infermieri della nostra provincia, circa 3500.

La posizione, in via Vincenzo Verrastro, ha un valore anche simbolico perché vicina alle istituzioni regionali con cui vogliamo dialogare per risolvere le problematiche che interessano la nostra professione.

La scelta fatta con il Direttivo è un segnale per tutti i nostri colleghi ed una tappa del nostro percorso di crescita in questo difficile momento per la categoria, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento economico non proporzionato all’impegno ed alla professionalità, una delle cause che rende poco attrattivo il nostro lavoro per le nuove generazioni.

Vogliamo far sì che questa sede diventi il fulcro di tutti noi e che ci dia la forza per poterci ritrovare, investire, lavorare insieme anche per sollecitare le nuove leve a intraprendere questa professione bella e molto importante per i cittadini.

Un grazie va ai colleghi che hanno voluto essere presenti all’inaugurazione e che hanno, con la loro partecipazione, reso ancora più significativo questo importante traguardo».

Lo ha detto la Presidente dell’Opi Potenza Serafina Robertucci ieri in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Ente, in via Vincenzo Verrastro a Potenza.

Al taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la persona e Pnrr Cosimo Latronico e l’assessora alle Pari Opportunità, Rapporti con la sanità e Affari legali Angela Lavalle del Comune di Potenza.

Latronico intervenendo in occasione del taglio del nastro ha sottolineato l’importanza degli infermieri e di un impegno comune per rilanciare la fiducia nel sistema sanitario regionale.

«C’è una comunità di infermieri che sostengono il servizio sanitario regionale e noi non possiamo che dialogare e augurare tutto l’impegno di cui c’è bisogno per rilanciare la fiducia nel nostro sistema sanitario regionale per sovvenire ai bisogni sempre crescenti della comunità di Basilicata.

La professione infermieristica è importante e vitale sia per l’assistenza, la cura sia per la prevenzione e appropriatezza delle cure sia per l’umanizzazione del servizio sanitario e sono certo che con gli infermieri riusciremo a fare un buon tratto di strada».

Per l’assessora Lavalle:

«l’inaugurazione di questa nuova sede non rappresenta soltanto l’apertura di un luogo fisico ma simboleggia un luogo che diventi un punto di partenza per nuove prospettive e sfide e che sappia dare voce alla categoria.

Gli infermieri rappresentano una figura strategica nel percorso di cura e presa in carico del paziente e non solo, una professione centrale e imprescindibile del sistema sanitario ma merita di essere riconosciuta e valorizzata sia da un punto rivista professionale che economico per l’importante ruolo che ricopre.

Mi auguro che questo nuovo luogo possa essere un faro di innovazione e diventare un incubatore di idee e progetti per gli infermieri della provincia di Potenza.

Riconosco il valore del lavoro degli infermieri e ringrazio per l’impegno che profondono ogni giorno».