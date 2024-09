A Baragiano ancora musica, cover band di Vasco Rossi, gonfiabili e tanto altro!

Con questo fine settimana giungono al termine gli “EVENTI DEL BASILEUS, IL RITORNO DEL RE” promossi dall’ Amministrazione Comunale di Baragiano.

In occasione degli eventi del Basileus 2024 – IL RITORNO DEL RE – -SABATO 7 Settembre – LA LUNGA NOTTE DEL BASILEUS – in Via Appia a Baragiano Scalo vi aspetta una serata all’insegna della buona musica con i Man in Bar – Gianni Mercuri e i suoi satellite;

Antonio Tarantino – Gruppo Folk di Baragiano;

IL MANIFESTO DEL BLASCO – cover band di Vasco Rossi e, in conclusione Dj Set con Greg e Peppe 2o ed ancora gonfiabili per bambini, stand enogastronomici e “anguriata di mezzanotte”

Domenica 8 Settembre – PREMIO BASILEUS XVI Edizione – in P.zza Plebiscito a Baragiano Centro lo spettacolo DA PUCCINI A MORRICONE con l'” Orchestra sinfonica 131 della Basilicata”, Sarah Baratta, Andrea Calce, Pasquale Menchise.

Il 7 e 8 Settembre a Baragiano vi aspettano 2 serate all’insegna del divertimento e della cultura.