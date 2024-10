A Potenza la Giornata Nazionale della Psicologia. Questi gli appuntamenti in programma

Ieri mattina, l’Ordine degli Psicologi della Basilicata ha ospitato una conferenza stampa di presentazione della prossima Giornata Nazionale della Psicologia, appuntamento annuale promosso contestualmente da tutti gli ordini regionali che a Potenza si svolgerà il prossimo sabato 19 ottobre a partire dalle ore 16.30 nel Palazzo della Cultura a Potenza.

L’incontro è stato anche occasione per proporre i progetti formativi e le iniziative per i professionisti del territorio, del prossimo trimestre.

Ha spiegato la presidente dell’Ordine degli Psicologi, la dott.ssa Luisa Langone:

“Il Palazzo della Cultura di Potenza ci accoglierà per declinare un tema attualissimo, nell’ambito della Giornata Nazionale della Psicologia che in questa edizione si incentrerà su ‘Ritrovare l’umano: Intelligenza Artificiale e altre sfide per un futuro percorribile'”.

L’artista Silvio Giordano sarà protagonista di un dialogo sull’Intelligenza Artificiale nell’arte e sulla sua capacità di veicolare emozioni attraverso la tecnologia.

Il culmine in una tavola rotonda multidisciplinare che coinvolgerà psicologi e voci istituzionali, su come l’IA possa supportare il benessere psicologico.

L’impegno dell’Ordine, infine, guarda sempre nella direzione della qualità della formazione per i colleghi, come azione di tutela e promozione della professione psicologica».

Così Antonello Chiacchio, Coordinatore della Commissione Formazione e Rapporti con l’Università:

“Grazie a un questionario diffuso all’inizio del mandato, l’Ordine ha raccolto dati preziosi che hanno permesso di programmare attività in ambiti trasversali di interesse per i professionisti.

I corsi di aggiornamento che abbiamo ideato e promosso sono volti a migliorare le competenze tecniche degli iscritti e garantiranno una crescita professionale continua”.

Costanza Galante, Coordinatrice della Commissione Progetti Innovativi e del Gruppo di Lavoro su Cyberbullismo ed Educazione Imprenditoriale, ha illustrato il nuovo Osservatorio Scuola e Cyberbullismo:

“Il progetto mira a raccogliere dati sulla situazione in Basilicata, in sinergia con l’Ufficio Scolastico lucano, attraverso la redazione, somministrazione e analisi di un pacchetto integrato di questionari, con l’obiettivo di produrre un report che verrà poi pubblicato e presentato ufficialmente”.

Lucia Faraone, Tesoriera e Coordinatrice della Commissione di Tutela della Professione e Osservatorio Bandi:

“Sono numerosi i convegni e corsi di formazione, orientati alla tutela e alla promozione della professione psicologica.

Tra gli obiettivi prioritari, c’è il potenziamento delle opportunità di confronto tra colleghi e il miglioramento continuo della qualità professionale. L’Ordine ha investito una somma significativa per l’acquisto di strumenti e servizi a supporto della crescita professionale degli iscritti”.

Maria Antonietta Amoroso, Vicepresidente dell’Ordine e Coordinatrice delle Commissioni di Politiche Sanitarie e Pari Opportunità e Carmela Boccomino, Coordinatrice Commissione Psicologia Scolastica, hanno illustrato il cartellone di appuntamenti programmati.

Il 26 ottobre 2024, ci sarà un evento ECM sulle cure palliative e la psicologia oncologica con gli Hospice di Palermo e di Potenza.

Il 29 ottobre e il 5 novembre prossimi, due incontri congiunti con l’Ordine degli Architetti sulla Psicologia dell’Abitare e la Psicopatologia dell’Abitare, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi della Basilicata a Matera.

Il 7 Novembre sarà indagato l’ambito dell’immigrazione, che vedrà l’intervento di esperti dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università Cattolica.

Il 12 Novembre in collaborazione con l’Associazione Nazionale delle Famiglie Affidatarie (ANFA), si terrà un convegno sul tema dell’affido, alla luce delle recenti modifiche della riforma Cartabia.

Il 20 Novembre, infine, un importante appuntamento nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, sulla violenza di cui sono vittime gli operatori sanitari, con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Ecco la locandina degli eventi.