A Potenza l’inaugurazione del Ponte di Montereale!

Il Comune di Potenza fa sapere che:

“Si terrà Mercoledì 13 Novembre 2019 alle 10:30 nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, la conferenza stampa di presentazione del Ponte di Montereale, così come ristrutturato e della nuova Cabina Enel.

A seguire ci si sposterà per l’inaugurazione ufficiale di entrambi in via Gabet.

Saranno presenti:

il Sindaco di Potenza Mario Guarente;

il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Antonio Vigilante;

il suo predecessore Sergio Potenza;

l’assessore all’Ambiente, Energia e Turismo Alessandro Galella;

dirigenti e tecnici comunali che hanno diretto e seguito i lavori;

il professor di Tecnica delle Costruzioni e di Costruzione di Ponti nella Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata, Lucio Della Sala;