Potenza, da domani non più attivo questo Ufficio: ecco l’avviso del Comune

Il Comune di Potenza porta a conoscenza dei cittadini che:

“Per motivi logistici, dal 13 Novembre non sarà attivo l’Ufficio anagrafe di via Milano e pertanto, fino a data da destinarsi, il rilascio delle carte di identità verrà effettuato solo nella sede di piazza Matteotti:

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

il Martedì e il Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Per il rilascio di tutte le certificazioni anagrafiche, oltre all’Ufficio di piazza Matteotti, sarà comunque attivo l’Ufficio anagrafico sito in via Nazario Sauro”.