A Potenza l’incontro tra il Prefetto e il Generale Parrulli. I dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questa mattina, nella sede del Palazzo del Governo, la visita istituzionale del Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli che, da dicembre scorso, è il nuovo Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari – C.U.F.A.A dei Carabinieri.

Nel corso della lunga e brillante carriera, iniziata nella Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, il Generale Parrulli ha ricoperto ruoli di direzione e responsabilità, non solo nelle articolazioni territoriali dell’Arma dei Carabinieri ma anche presso il Comando Generale.

Noto per la sua vasta esperienza internazionale e per le sue abilità di coordinamento e pianificazione, l’Alto Ufficiale si è distinto anche al di fuori dei confini nazionali.

In particolare, presso il Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles si è occupato dell’attività di pianificazione delle missioni internazionali.

Prima di assumere l’attuale incarico, ha rivestito quello di addetto per la Difesa e Consigliere Militare presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, a New York.

Il Generale Parrulli ha conseguito tre lauree, in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, in Studi Internazionali e Diplomatici ed un Master in Studi Internazionali Strategico-Militari.

Nel corso dell’incontro di oggi, il Prefetto Campanaro ha sottolineato l’operosa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri Forestali che, negli ultimi mesi, si è ulteriormente consolidata.

Queste le parole di apprezzamento del Rappresentante del Governo durante la visita:

“Colgo questa occasione per esprimere un sincero ringraziamento ai Carabinieri Forestali di Basilicata, cui è stato chiesto un surplus di impegno in questa delicata fase della crisi idrica che ha investito il Capoluogo e parte della provincia.

La loro grande competenza in tema di tutela ambientale, forestale e agroalimentare si è rivelata particolarmente preziosa.

Grazie, infatti, al contributo altamente specialistico, è stato possibile svolgere una attività straordinaria di controllo finalizzata alla prevenzione ed al contrasto di reati ambientali, contribuendo a mitigare l’impatto della crisi sulla intera collettività”.

Il Prefetto Campanaro ha, quindi, rivolto parole di sentita stima nei confronti del Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, per il prestigioso incarico che lo vede impegnato alla guida di una delle più importanti Forze di Polizia ambientale a livello internazionale, fortemente vocata alla tutela dell’ambiente, delle foreste, delle biodiversità e della filiera agroalimentare.