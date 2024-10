A Potenza lo spettacolo gratuito di teatro delle ombre “Ercole e Caco”. L’iniziativa

Domenica 6 Ottobre 2024, in occasione dell’appuntamento mensile con la Domenica al Museo, ospiteremo lo spettacolo di teatro delle ombre “Ercole e Caco”.

Si racconta che Ercole percorse in lungo e in largo l’Europa per portare a suo cugino Euristeo le mandrie sottratte al gigante Gerione.

Sulle rive del Tevere, però, il gigante Caco provò a giocare un brutto scherzo al nostro eroe.

Evento dedicato alle famiglie con bambine/i dai 6 agli 11 anni.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al cell. 347 1463650

(a cura del dott. Domenico Colucci nell’ambito del progetto il Mago delle comete).

Ecco i dettagli dell’iniziativa.