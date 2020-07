A Potenza niente acqua: pronta l’autobotte

Acquedotto Lucano comunica che a Potenza, per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:45 di oggi, fino al recupero del livello, in via Fontana del Cerro e zone limitrofe.

In via Fontana del Cerro, inoltre, è stato attivato il servizio sostitutivo a mezzo di autobotte che sosterà fino alle ore 21:00, dove è consentito rifornirsi di acqua potabile.

Facciamolo sapere a tutti, in modo da dare modo di gestire al meglio il disagio.a

