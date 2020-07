Basilicata: drastica riduzione del personale e inadeguate condizioni di lavoro! Chiesto incontro urgente

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di FP Cgil – Cisl FP – UILPA – CONFSAL-UNSA – FLP- ConfintesaFP:

“I sindacati FP Cgil – Cisl FP – UILPA – CONFSAL-UNSA – FLP- ConfintesaFP, hanno chiesto un incontro urgente alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per affrontare congiuntamente le problematiche relative alla drastica riduzione del personale in servizio presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate della Basilicata e all’incidenza che tale fenomeno spiega sui lavoratori in servizio e sull’organizzazione dell’Uffici e dei servizi (e dunque sugli utenti).

La direzione regionale della Basilicata, nell’ultimo quinquennio, a causa del mancato turn-over e delle falcidie dovute alla legge Fornero e, da ultimo, alla cosiddetta quota 100, ha perso circa il 30% del proprio personale effettivo.

Inoltre il personale attualmente in servizio si colloca in una fascia di età medio alta, compresa tra i 50 e i 65 anni.

In vista dell’applicazione delle misure anti Covid, pre e post emergenza (turnazioni, potenziamento delle attività smart, flessibilità, maggiore propensione al multitasking), occorre provvedere quanto prima un piano di lungo termine per la gestione delle risorse umane (interpelli, mobilità intercompartimentale straordinaria, nuovi posti da mettere a concorso nei prossimi reclutamenti).

Tanto al fine di garantire fattivamente adeguate condizioni di lavoro (sicurezza, carichi di lavoro, rotazione, formazione continua) nonché al fine di assicurare qualificati servizi al territorio della Basilicata.

L’Agenzia è uno dei pochi servizi statali ancora presenti, nella sua interezza, nella nostra regione e le scriventi sigle intendono preservarlo e valorizzarlo nel miglior modo possibile nell’ambito delle proprie competenze nell’interesse dell’intera collettività.

Si chiede pertanto una cortese urgente convocazione, anche a distanza, al fine di avviare un proficuo confronto partendo dalle su esposte tematiche relative al personale lucano dell’Amministrazione”.

