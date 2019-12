A Potenza non c’è Natale senza i dolci di Pina Caruso! Mostaccioli, struffoli e calzoncelli arrivano a Milano e in tutta Italia

Dedizione, costanza e ricercatezza: ecco il patrimonio ereditato a Potenza da Pina Caruso che, con estro e passione, da sempre da eco al suo essere.

Con il Natale alle porte è sempre puntuale la preparazione dei dolci tipici potentini come mostaccioli, struffoli e calzoncelli.

Grazie alla passione della signora Pina nella nostra città non si respira solo la magia delle festività ma anche la bellezza delle tradizioni di famiglia.

Con i sapori dei dolci Caruso 1956 sembra proprio di essere a casa, avvolti dal calore della famiglia e dai ricordi lontani delle festività passate con i nostri cari.

I dolci tipici natalizi, infatti, fanno parte della nostra tradizione e la signora Pina sa bene come preparali con maestria affinchè non manchi mai quel pizzico di storia unito all’innovazione che solo lei è capace di donare alle sue creazioni.

Caruso 1956 è una delle “anime” di Potenza e il suo vassoio pieno di prelibatezze non può mancare sulle tavole imbandite a festa.

E’ proprio dalla bellezza delle tradizioni e dalle materie genuine lucane utilizzate dalla signora Pina che nascono bontà uniche nel loro genere e che vanno già a ruba, a partire dal classico mostacciolo.

La particolarità dei mostaccioli Caruso 1956, ricoperti con naspro nero (siano essi farciti o semplici) sta nella morbidezza dell’impasto.

Dietro alla realizzazione di questo prodotto c’è uno studio di materie prime di qualità e soprattutto l’amore e la passione impiegata, tali da creare un vero connubio di gusto, tradizione e innovazione.

Il bambino, l’adulto, l’anziano e tutti coloro che entrano da Caruso 1956 attirati dai profumi delle paste speziate, quando assaporano un dolce non stanno solo mangiando, ma stanno vivendo un’emozione, un momento di storia, relax e passione.

Le creazioni di Pina sono uniche perchè sono in continua evoluzione, proprio come lei.

Innovare per non precludere nulla, aprirsi verso prospettive future e verso la creazione di elementi nuovi, tramite una buona dose di passione e inventiva: ecco uno dei segreti della signora Pina.

L’innovazione è certamente “la tradizione del domani” ed è per questo che nel laboratorio Caruso 1956 si sposano metodologie tecniche e materiali innovativi.

Una delle ultime e nuove esperienze della signora Pina è stata la partecipazione alla IV edizione di “Mirabilia Food & Drink”, manifestazione che punta alla promozione congiunta delle economie legate a turismo e cultura dei territori, tenutosi quest’anno a Matera lo scorso 18 e 19 Novembre.

Qui, curiosità e tanto interesse, è stato mostrato da diversi “buyers” (operatori del settore) proprio per il mondo Caruso.

Per questo, le eccellenze della pasticceria tutta lucana (notate non solo a Matera ma anche in vari ambiti) sbarcheranno a Milano.

Ma non è tutto: tanti sono i progetti che la signora Pina ha in serbo e che prevedono non solo la fase di ampliamento in Italia, ma anche all’estero.

Una vera creatrice quindi, innovativa e sempre attenta ai sani valori nutrizionali e alla qualità dei prodotti utilizzati.

La signora Pina è all’opera per preparare, anche questo Natale, i dolci tipici della tradizione, accompagnati da raffinate note di colore che ben si sposano alle forme e ai gusti della sua pasticceria artigianale.

Vari i prodotti da gustare in questo periodo di festa.

Parliamo di bontà quali:

“Baci ducali”;

“Scorzette”;

“Divino Amore”;

“Tozzetti”;

“Amaretti morbidi”;

“Macarons Tous Les Jours”.

La signora Caruso ha poi specificato alla nostra Redazione:

“Dobbiamo essere orgogliosi di essere lucani e contenti di avere la possibilità di far conoscere i nostri prodotti anche al di fuori della nostra regione.

Abbiamo iniziato un percorso di internazionalizzazione e non solo.

I nostri dolci, dal tipico e tradizionale sapore di cannella, presenti a Milano in una realtà diversa dalla nostra, è un qualcosa di eccezionale.

Sono molto contenta di questo percorso e molto orgogliosa della mia squadra che sta facendo davvero un ottimo lavoro“.

Colori, sapori ma anche idee, progetti e tanta passione.

Questi sono gli elementi che caratterizzano Pina, “per sempre” lucana e fiera delle sue tradizioni.

Facciamo i complimenti alla signora Caruso per aver deciso di investire sui giovani e anche per aver portato i sapori lucani al di fuori della Basilicata, permettendo agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi, accuratamente selezionati e realizzati con amore e attenzione grazie a una straordinaria esperienza di anni e anni maturata nel settore.