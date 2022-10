A Potenza “pali della luce spenti per abbattere i costi delle bollette”. Cosa ne pensate?

“Luci spente per abbattere i costi delle bollette”, a dirlo Fabio Dapoto, capogruppo consiliare di Forza Italia a Potenza, che a nome del gruppo lancia una proposta utile a far risparmiare un po’ di denaro al Comune di Potenza.

Spiega Dapoto:

“In vista dei rincari in bolletta, per avere un risparmio della spesa relativa al consumo di energia elettrica sarebbe opportuno partire dall’illuminazione pubblica optando per un’accensione alternata dei pali della luce.

Inoltre si potrebbero spegnere tutti gli apparecchi elettronici (e la stessa illuminazione degli edifici comunali) tutti i giorni a partire dalle ore 19:00.

Ci auguriamo che il nostro suggerimento venga accolto al più presto perché, oltre a tradursi in un gran beneficio per le casse comunali, è un regalo che facciamo col cuore al nostro Pianeta“.

