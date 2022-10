Potenza: al via questo laboratorio per ragazzi! Ecco i dettagli

L’assessore all’Istruzione Alessandra Sagarese, giovedì 20 Ottobre, alle ore 16:00, darà avvio al Laboratorio di Scrittura Narrativa per Ragazzi, edizione 2022-23, che si terrà nella Biblioteca comunale per l’Infanzia in via Torraca, 113/A.

Spiega il responsabile del Laboratorio, Domenico Mancusi:

“Oltre trenta i nuovi iscritti, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, ai quali si aggiungono una decina di ragazzi veterani del Laboratorio, con i quali sarà più facile condividere una straordinaria esperienza di integrazione sociale e di formazione extrascolastica articolata in 25 appuntamenti settimanali, di due ore ciascuno, più eventuali approfondimenti tematici con artisti, scrittori, esperti della comunicazione, giornalisti, giudici, attori.

Attraverso metodi didatticamente innovativi con incursioni nei classici della Narrativa, gli allievi si renderanno protagonisti nei Sentieri Creativi, favorendo loro una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità.

Non sarà attività didattica sovrapposta all’insegnamento scolastico, bensì strumento complementare al canonico percorso di apprendimento, il cui fine è quello di stimolare emozioni, elaborare percorsi che favoriscano il confronto sulle idee, rafforzando la fiducia in se stessi”.

Il Laboratorio, giunto alla ventesima edizione, si svolgerà nei locali della Biblioteca (il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00) e sarà condotto da Domenico Mancusi, ideatore del progetto.

