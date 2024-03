A Potenza si celebra lo sport: ospite d’eccezione sarà l’allenatore e campione del mondo Filippo Inzaghi! L’evento gratuito in programma

Esplorare e promuovere il ruolo dello sport nella costruzione e nel rafforzamento delle comunità territoriali.

È l’obiettivo dell’evento S.F.I.D.E. – Sport. Futuro. Inclusione. Diversità. Eccellenza promosso dalla Fondazione Potenza Futura, che si terrà Mercoledì 27 marzo alle 17.30 presso il Pala Pergola in contrada Rossellino a Potenza.

Promuovere lo sviluppo sostenibile, il benessere sociale e il senso di comunità attraverso l’attività sportiva è un’aspirazione ambiziosa, ma fondamentale, che la Fondazione Potenza Futura sin dalla sua istituzione sta portando avanti, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione attraverso lo sport e promuovendo azioni concrete volte a favorire la partecipazione di tutti e a valorizzare le diversità sul territorio, offrendo un contributo concreto per la creazione di una società più inclusiva e coesa, in cui ognuno possa sentirsi parte integrante della comunità.

Per la Fondazione Potenza Futura promuovere l’inclusione attraverso lo sport significa garantire a tutti l’accesso alle attività sportive, indipendentemente da età, genere, abilità fisiche o provenienza, per contribuire non solo al benessere fisico e mentale delle persone coinvolte, ma anche alla costruzione di relazioni positive e alla promozione di valori come il rispetto, la solidarietà e la diversità.

Lo sport ha infatti il potere di unire le persone e migliorare la qualità della vita delle comunità in molti modi.

Di qui la volontà di scendere in campo con S.F.I.D.E. per rilanciare lo sport come volano per il territorio e collante per la comunità, nonché come potente strumento di inclusione sociale, permettendo a persone di diverse età, background e abilità di unirsi e collaborare verso un obiettivo comune.

Con un focus su tre aspetti chiave – territorio, comunità e inclusione – l’evento si propone di analizzare l’interazione tra lo sport e il territorio, evidenziando non solo l’aspetto infrastrutturale ma anche i benefici che apporta alle persone.

S.F.I.D.E. sarà un incontro a più voci con associazioni, rappresentanti e professionisti del mondo dello sport, nonché cultori di diritto sportivo che operano sul territorio lucano e portano al centro della discussione e dell’interesse nazionale la Basilicata.

Ad impreziosire il dibattito anche eccellenti testimonianze Made in Lucania, come quella del materano Michele Uva, direttore di Social & Environmental Sustainability della UEFA e della potentina Francesca Palumbo, campionessa mondiale di Fioretto, oltre che del coach Mauro Berruto, inspirational speaker, giornalista e storyteller.

Ospite d’eccezione sarà l’allenatore e campione del mondo Filippo Inzaghi.

Nell’ottica della promozione di un futuro migliore attraverso lo sport e l’inclusione, nel corso della serata il direttore della Fondazione Potenza Futura, Federica D’Andrea, presenterà il Manifesto dello Sport e del Territorio, documento programmatico e inclusivo sulla base del quale saranno definiti gli impegni condivisi per le associazioni legate al progetto di rinascita culturale e sociale.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è possibile riservare il proprio posto qui: https://www.eventbride.it/e/sfide-sport-futuro-inclusione-diversita-eccellenza-tickets-861540549977

Ecco il programma dell’evento.