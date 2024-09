A Potenza siglato il protocollo d’intesa tra l’Ordine degli Psicologi e l’associazione di Protezione Civile. I dettagli

L’Ordine degli Psicologi della Basilicata ha ospitato il primo corso teorico-pratico BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) di primo soccorso, rivolto a 30 psicologi lucani, promosso in collaborazione con il Corpo Soccorso Emergency Basilicata.

L’occasione ha visto l’importante sigla del Protocollo d’intesa per la Prevenzione e la Promozione del Benessere Psicologico dei Cittadini, con la finalità ultima di creare un elenco di professionisti psicologi per la Divisione Psicologi dell’emergenza, che sarà la prima presente nel meridione d’Italia.

Una opportunità sociale, culturale e per la costruzione del welfare che vede rimettere al centro proprio la tutela e la promozione della salute psicologica della collettività, hanno sottolineato il dott. Giuseppe Brindisi, responsabile della Protezione Civile di Potenza e l’assessore comunale alle Pari Opportunità e ai Rapporti con la Sanità, Angela Lavalle che hanno, altresì, lodato lo spirito della manifestazione, prima per sensibilità nei valori indispensabili della formazione.

Un processo che prende il via dal Manifesto dell’Emergenza, curato e condotto dall’Ordine degli Psicologi lucano, la cui missione è quella di promuovere la professione in ogni contesto e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e gli Enti del Terzo Settore.

L’organizzazione Corpo Soccorso Emergency Basilicata si inserisce, inoltre, nelle attività di Protezione Civile e agisce su fronti trasversali; dal supporto nelle emergenze sanitarie, al trasporto e alla consegna dei farmaci e fino alla gestione di un centro di formazione sulla cultura della defibrillazione precoce.

Così la dott.ssa Luisa Langone, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata:

«L’obiettivo è quello di formare gli psicologi lucani nell’uso di uno strumento salvavita che è il defibrillatore automatico, ma l’iniziativa odierna è tangibile testimonianza di interlocuzioni avviate nel corso del tempo e che sono confluite nella firma del protocollo d’intesa. Siamo orgogliosi che sotto questa presidenza e sotto questa consiliatura, per la prima volta, gli psicologi lucani abbiano l’occasione di formarsi in modo mirato e di prendere parte a una realtà importante che potrà vederli operativi nei contesti che prevedono l’intervento della psicologia dell’emergenza».

Le fa eco il dott. Salvatore Azzato, Comandante del Corpo Soccorso Emergency Basilicata: «Un corso altamente dinamico per la defibrillazione precoce che ci riempie di orgoglio perché non si esaurirà e ci vedrà confrontarci in ambiti svariati, nazionali e internazionali».