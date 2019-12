A Potenza “tanti bambini di culture e religioni differenti cantano il Natale”! Ecco l’iniziativa

L’assessora alle Pari opportunità e Politiche Giovanili del Comune di Potenza, Marika Padula, ha deciso di trascorrere, il 12 Dicembre, un intero pomeriggio nella scuola Gianni Rodari di Potenza.

In occasione delle imminenti festività natalizie, l’evento è stata l’occasione per ricordare i canti della tradizione, ma soprattutto spunto per riflessioni sul tema dell’integrazione.

Queste le sue considerazioni al termine dell’incontro:

“Felice di aver preso parte questo pomeriggio al Christmas Jumper Day, presso la scuola Gianni Rodari di Potenza.

Bello è stato vedere tanti bambini, di culture e religioni differenti, cantare il Natale.

Questa è’ la vera INTEGRAZIONE!

Questa è’ l’integrazione che ci piace nel nostro PAESE!

Una scuola, fiore all’occhiello per i meravigliosi laboratori, e per le tante attività che grazie alla classe docente, ogni giorno vengono sviluppate”.

Di seguito due foto scattate nella giornata.