A Potenza un affascinante viaggio musicale tra Francia, Spagna e Argentina: ecco l’appuntamento

Si terrà il prossimo 30 dicembre alle ore 20:00, presso il Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” di Potenza, il concerto dal titolo “Noche de Invierno” del gruppo musicale AlmaLatina, un affascinante viaggio musicale tra Francia, Spagna e Argentina.

L’evento rientra nel programma degli eventi natalizi “Natale in città” organizzato dal Basilicata Circuito Musicale e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Potenza.

AlmaLatina è una formazione musicale che fonde le radici profonde della musica latina con le sofisticatezze e le influenze della musica contemporanea.

Grazie a una straordinaria capacità di esplorare le intersezioni tra tradizione e innovazione, il gruppo offre un’esperienza sonora ricca di emozioni e sorprese.

Il jazz-musette francese di Richard Galliano, reso vibrante dalla fisarmonica di Salvatore Cella, si intreccia elegantemente con gli spagnoleggianti virtuosismi e il flamenco di Paco de Lucia, eseguiti alla chitarra classica da Dino Rigillo. Questa combinazione crea un dialogo dinamico e coinvolgente tra due tradizioni musicali apparentemente distanti, ma profondamente affini nella loro espressività e intensità.

La solida base ritmica e armonica è fornita dal contrabbasso di Bruno Pace, dalle percussioni di Luciano Brancati e dalle tastiere di Enzo Izzi. Il contrabbasso di Pace stabilisce un ancoraggio ritmico e armonico fondamentale, mentre le percussioni di Brancati aggiungono ritmi vivaci e texture pulsanti. Le tastiere di Izzi arricchiscono l’ensemble con armonie sofisticate e colori sonori moderni.

“Noche de Invierno” è molto più di un concerto: è un incontro tra culture, stili e tradizioni, un’esperienza che celebra la bellezza della musica come linguaggio universale. Gli arrangiamenti originali di AlmaLatina esaltano la ricchezza delle influenze latine e contemporanee, creando un equilibrio perfetto tra passato e presente, tradizione e innovazione.

L’evento è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di musica e per chi desidera immergersi in una serata carica di emozioni e magia sonora.

Ingresso libero

AlmaLatina: dove la musica incontra l’anima.

Componenti