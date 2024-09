A Potenza un importante passo avanti per l’istruzione degli adulti. Questa la novità

“La Basilicata Possibile esprime il proprio apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione comunale di Potenza di assegnare in comodato d’uso l’intero edificio di via Lacava, 2 al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Potenza.

Questa scelta rappresenta un importante passo avanti per l’istruzione degli adulti e per l’integrazione sociale nel nostro territorio e arriva dopo un lungo periodo durato diversi anni durante i quali LBP, a seguito di numerose segnalazioni e interlocuzioni con il personale della scuola, ha potuto constatare quanto gli spazi messi a disposizione durante la precedente Amministrazione comunale di Potenza fossero assolutamente insufficienti per le ordinarie attività didattiche, formative ed amministrative (solo 3 aule con necessità di doppi e tripli turni, mancanza di spazi per laboratori didattici, archivi e depositi, uffici, sale riunioni, aula magna, mancanza di servizi igienici idonei e di un accesso alla scuola dignitoso che per anni è stato consentito solo dalle scale di emergenza etc.), nonché per quelle straordinarie all’interno di un possibile ampliamento dell’Offerta Formativa.

Già nella precedente consiliatura, dai banchi dell’opposizione, LBP aveva ripetutamente chiesto, con interrogazioni dei suoi consiglieri rivolte all’allora sindaco e assessore alla pubblica istruzione, di attivarsi per risolvere il problema della sede inadeguata, in modo da garantire, innanzitutto, il diritto fondamentale delle persone allo studio e alla conoscenza, che rappresentano oggi i presupposti indispensabili per esercitare la cittadinanza in una società democratica.

Richieste, purtroppo, rimaste inascoltate non comprendendo la valenza formativa e sociale di questa scuola e le ricadute positive sul tessuto socio-economico del territorio.

I CPIA, infatti, sono istituzioni scolastiche autonome del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che realizzano un’offerta formativa per adulti e giovani adulti.

Svolgono, dunque, un ruolo cruciale nel tessuto sociale delle nostre città perseguendo obiettivi fondamentali per la crescita e l’inclusione sociale della comunità.

Questo atto della Giunta guidata dal Sindaco Telesca permetterà al CPIA di Potenza di ampliare significativamente la propria offerta formativa e di rispondere meglio alla crescente domanda di istruzione da parte della popolazione adulta.

Negli ultimi anni, il CPIA di Potenza ha visto un costante aumento della domanda di istruzione, con la sola sede di Potenza che ospita circa 400 studenti sugli oltre 1000 iscritti in tutta la provincia, molti dei quali sono in lista d’attesa a causa degli spazi insufficienti.

La nuova sede permetterà di migliorare significativamente le condizioni per lo svolgimento delle attività didattiche, formative e amministrative.

La Basilicata Possibile si impegna a sostenere tutte le iniziative che promuovono il diritto fondamentale allo studio e alla conoscenza, pilastri di una cittadinanza attiva e democratica.

Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Potenza per aver risposto alle richieste della comunità e per aver messo a disposizione una struttura adeguata alle esigenze del CPIA di Potenza.

Questo nuovo spazio consentirà di sviluppare ulteriormente una ricca offerta formativa, capace di rispondere ai diversi bisogni della popolazione e a favorire l’inclusione sociale e lavorativa”.

Così scrive il Gruppo Consiliare de La Basilicata Possibile nel Consiglio Comunale di Potenza.