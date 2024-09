A Potenza visite oculistiche gratuite! Ecco gli orari

Al fine di contribuire alla riduzione delle malattie oculari, l’Anpvi Onlus intende promuovere giornate dedicate a visite oculistiche gratuite nell’interesse collettivo della comunità da parte di oculisti del territorio attraverso screening con un camper attrezzato ad ambulatorio oculistico.

Scrive il Presidente ANPVI Potenza, Claudio Grammaroli:

“Riteniamo che una corretta prevenzione della cecità e di altre importanti patologie visive, possa diagnosticare e trattare in tempo l’insorgenza di patologie oculari affinché possa contribuire ad elevare la qualità della vita e a ridurre considerevolmente l’aggravio economico a carico del sistema sanitario nazionale e di riflesso sulla collettività.

In allegato alla presente, locandina per il giorno 25 Settembre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 in Piazza Mario Pagano a Potenza”.

Ecco i dettagli.