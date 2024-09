Potenza, cinghiali in città: il Comune sta intervenendo in queste zone. I dettagli

Scrivono in una nota congiunta i consiglieri dei gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Potenza:

“A qualche esponente della opposizione che solo oggi incontra sulla sua strada i cinghiali e chiede soluzioni immediate, dimenticando di non essersene mai occupato quando amministrava, ci piace sottolineare che sin dal suo insediamento l’Amministrazione comunale attuale ha preso atto della gravità della situazione relativa alla presenza di cinghiali e attivato le necessarie misure di coordinamento con le autorità competenti, gli esperti del settore e le forze dell’ordine per implementare interventi immediati.

Ci siamo riproposti fin dall’inizio di non accusare gli amministratori precedenti del quanto non fatto e di lavorare e risolvere i problemi senza troppi proclami.

Tuttavia ci preme evidenziare che durante l’Amministrazione Guarente non è stata mai presentata domanda di partecipazione ai bandi regionali per l’acquisto delle trappole necessarie a contenere l’emergenza cinghiali.

Al contrario, sebbene l’Amministrazione Telesca si sia insediata solo da pochi mesi, abbiamo richiesto i fondi per dotarci degli strumenti adeguati a risolvere il problema.

Un impegno concreto che dimostra come stiamo affrontando con serietà una questione da troppo tempo ignorata.

Nel frattempo, ci siamo già attivati per intervenire nella zona di Bucaletto, dove la presenza dei cinghiali era più critica, e adesso stiamo proseguendo in altre aree della città.

Ciò che era stato lasciato crescere senza controllo sta finalmente ricevendo l’attenzione che merita, con interventi mirati e tempestivi.

Rimettere in ordine una città abbandonata a se stessa richiede tempo e impegno, ma non ci sottraiamo a questa responsabilità.

Quando si ereditano problemi irrisolti, è certamente più difficile riportare le cose alla normalità, ma siamo fiduciosi che con serietà e programmazione riusciremo a farlo.

I cittadini possono contare su un’Amministrazione che lavora per loro, senza slogan e senza scuse, ma con azioni concrete”.