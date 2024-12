A Ruoti la cerimonia di premiazione delle attività che hanno fatto la storia del borgo. I dettagli

Appuntamento sabato 28 dicembre, a Ruoti nel Palazzetto dello sport “Alfredo Tramutoli”, dalle ore 18:00 in poi, per la premiazione delle 18 attività che hanno fatto la storia di Ruoti e continuano a guardare al futuro; a seguire il seminario “L’abito tradizionale di Ruoti, tra usi e consuetudini”.

Organizzato dal Comune di Ruoti, con la partecipazione di CNA Artigiani Imprenditori d’Italia – sede territoriale di Potenza, e sotto la direzione del GAL Percorsi, l’evento fa parte del più ampio “Festival dei suoni, delle danze e dell’abito tradizionale ruotese”.

Questo festival è un’importante manifestazione culturale, che ha ricevuto il riconoscimento come Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata, che sottolinea l’importanza delle tradizioni locali.

La manifestazione sarà l’occasione per fare il punto sul percorso di riconoscimento dell’abito tradizionale ruotese e per costruire un dibattito sul tema della salvaguardia della memoria e dell’identità del nostro patrimonio culturale tradizionale, anche in considerazione del fatto che qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che istituisce un Albo nazionale per tutelare e valorizzare le botteghe artigiane e i negozi di rilievo storico, culturale e commerciale, al fine di salvaguardare i centri storici da attività fugaci, senza ricadute positive sul territorio.

Il decreto prevede la costituzione da parte di comuni, province e regioni di albi nei quali saranno elencate le attività esistenti da almeno cinquant’anni che siano connotate da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legate alle tradizioni locali commerciali.