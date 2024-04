A Vietri di Potenza laboratori di cucina su piatti tradizionali e accoglienza di turisti originari del posto. Il progetto

Nell’ambito del progetto “Il turismo delle radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19”, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Comune di Vietri di Potenza ha presentato una proposta progettuale, ottenendo un contributo nell’ambito dell’Avviso pubblico “Bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo da attuare in occasione del “2024 – Anno delle radici italiane”.

Il progetto proposto dal Comune, finanziato dal Ministero, si svilupperà nei prossimi mesi e riguarderà laboratori di cucina legati ai piatti tradizionali e all’olio, oltre all’accoglienza di turisti originari di Vietri e una serie di attività in fase di organizzazione.