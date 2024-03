A Vietri di Potenza le rappresentazioni viventi della Passione di Gesù. Ecco le modifiche alla circolazione

In vista delle rappresentazioni della Passione di Gesù Cristo, in programma a Vietri di Potenza questa settimana, a seguito delle richieste presentate dall’organizzazione, il Comune di Vietri di Potenza – al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione – ha istituito i seguenti divieti:

Divieto temporaneo di sosta dalle ore 08:00 di martedì 26 marzo 2024 alle ore 14:00 di martedì 2 aprile 2024 in Piazza del Popolo perimetro esterno – area antistante il Palazzo Ducale (casa delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore) per consentire il montaggio, uso e smontaggio del palco;

Divieto temporaneo di transito i giorni martedì 26 marzo 2024 e martedì 2 aprile 2024, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, in Piazza del Popolo perimetro esterno – area antistante il Palazzo Ducale (casa delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore) per consentire il montaggio / smontaggio del palco;

Divieto temporaneo di sosta e di transito veicolare per i giorni 28 e 29 marzo 2024, dalle ore 15:00 alle ore 24:00, in Piazza del Popolo (perimetro interno ed esterno) per consentire lo svolgimento degli eventi in programma;

Divieto temporaneo di sosta il giorno venerdì 29 marzo 2024 lungo le sotto indicate vie del centro abitato per consentire lo svolgimento delle rappresentazioni rievocanti la passione e crocifissione del Cristo nonché la processione con il Cristo morto e la Madonna Addolorata:

Via Roma – Via Arco di Piazza – Vico primo S. Lucia – Via Santa Lucia – Corso Vittorio Emanuele (dall’incrocio con Via S. Lucia all’intersezione di Via S. Nicola direzione SA) – Via S. Nicola – Via Castello Arioso – Ponte Castello Arioso – Via Santa Domenica dalle ore 17:30 alle ore 24:00;

Corso Vittorio Emanuele II fino all’intersezione con via IV Novembre (strada cimitero) dalle ore 20:00 alle ore 24:00;

Divieto temporaneo di transito veicolare sul ponte di Castello Arioso per ambo i sensi di marcia dalle ore 18:00 alle ore 24:00;

I divieti e limitazioni di cui sopra cesseranno comunque solo al termine delle manifestazioni in programma e di ogni esigenza correlata.