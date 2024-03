“Io Amo il Potenza” continua ad aiutare chi non può permettersi il pranzo di Pasqua: tanti di voi hanno già dato una mano ma tutti possiamo ancora donare! Ecco come fare

L’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“, si prepara a celebrare le prossime festività Pasquali ancora una volta nel segno del bene comune, della condivisione e della solidarietà vera per chi soffre ed è in difficoltà.

Ai più attenti, non sono certamente sfuggite le attività realizzate nel corso degli anni, a favore delle persone e famiglie indigenti.

Dopo l’ottimo l’ottimo risultato raggiunto a Natale (ultima iniziativa in ordine temporale nella lunga lista delle attività benefiche) in vista delle prossime festività, l’Associazione ripropone la raccolta fondi con una novità: niente uova di cioccolata e piccole colombe, ma un’offerta libera.

Lo scopo di questa nuova iniziativa è, infatti, donare un piccolo sorriso e qualcosa in più sulla tavola di chi ha più bisogno affinchè vivano nella maniera più serena possibile questa Santa Pasqua.

In merito all’iniziativa Angelo Triani, presidente dell’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza”, le cui azioni benefiche sono ormai sempre più riconosciute in Città, ha fatto sapere:

“Io Amo il Potenza ancora una volta lancia la raccolta fondi per dare una mano alle famiglie indigenti e ad alcune case famiglia della città.

Ci occuperemo di fornire loro un degno pranzo pasquale.

Chi ci conosce sa che da diversi anni ci impegniamo ad aiutare i più bisognosi soprattutto a ridosso delle festività.

Chiediamo un contributo libero, anche pochi euro o, chi può, far pervenire la spesa sabato mattina (30 marzo) alla nostra Associazione in modo che possiamo direttamente consegnarla ai più bisognosi.

Potete contattarci anche su Messanger o su WhatsApp.

Quest’anno non lanciamo uova di Pasqua o colombe solidali, per non gravare ulteriormente su nessuno.

Ognuno di noi può veramente fare la differenza.

Chiediamo questo piccolo sforzo a tutti voi ricordano il nostro IBAN: IT43A0567617295IB0000866678

Grazie fin d’ora a tutti coloro che hanno già aderito e che aderiranno a questa iniziativa, contribuendo ai progetti solidali della nostra associazione”.

Il grande cuore di Potenza c’è e continuerà ad esserci anche questa volta.

Complimenti ad Angelo e al suo gruppo per aiutare concretamente i più bisognosi.

Grazie a chi ogni giorno si impegna a lanciare e realizzare nuovi messaggi di bontà e solidarietà.

Queste alcune foto delle iniziative svolte in passato.