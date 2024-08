A Viggiano temporale, allagamenti e strada interrotta! Ecco la situazione

“In queste ultime due ore Viggiano è stata interessata da forti piogge che hanno provocato alcuni danni e rallentato la circolazione stradale.

In molti punti del territorio comunale stiamo registrando allagamenti e in montagna grande la strada è interrotta in un punto specifico.

Siamo già al lavoro per ripristinare il prima possibile la circolazione.

Gli interventi di ripristino sono numerosi pertanto chiedo alla comunità pazienza e collaborazione considerando anche il fatto che la Festa è ormai alle porte.

In queste ore già frenetiche per l’organizzazione della Festa non ci voleva proprio, ma rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti.

Grazie per la collaborazione”.

Queste le parole del Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala.