Academy Basket Potenza e Sporting Portici pronte a contendersi la promozione nel prossimo campionato di C unica! In bocca al lupo

Si apre domani, con la gara 1 in programma alle 19.00 presso il PalaPergola di Potenza, la serie unica di turno playoff al meglio delle cinque partite tra Academy Basket Potenza e Sporting Portici.

L’accoppiamento mette di fronte la terza e la dodicesima classificata al termine della regular season del campionato di C Silver, con in palio – per la squadra che per prima vincerà tre sfide su cinque – la promozione nel prossimo campionato di C unica.

Non inganni la differenza finale di punti in classifica (46 contro 22), perché in entrambe le circostanze la giovane e ben allenata squadra di coach Virgilio Esposito ha saputo esprimere le sue qualità, dando – soprattutto in occasione del match d’andata al PalaPergola (finì 87-76) – l’impressione di voler giustamente onorare l’impegno fino al termine.

I potentini uscirono vittoriosi anche dall’appuntamento di ritorno andato in scena presso la Villa Comunale di Portici lo scorso 15 Aprile, ma solo con un grande terzo quarto dal punto difensivo – sette i punti subiti – che permise all’Academy di allungare fino all’87-70 finale dopo un primo tempo molto equilibrato e chiuso 47-43.

Davide Vecchione (616 punti complessivi, per una media di 20.5 ad allacciata di scarpe) top scorer dell’intero campionato, è di certo il faro offensivo di uno Sporting che può, però, contare anche sull’energia e l’atletismo di Anceschi (12.5) e Malafronte (8.0) nell’area pitturata, sull’esperienza dei fratelli Minervini e di un tasso di gioventù che rende merito a quanto la società campana ha saputo fare durante la stagione anche sul vivaio.

L’obiettivo, in casa Academy, è quello chiaramente di aprire la serie con il punto dell’1-0, a patto di scendere in campo con la giusta concentrazione ed applicazione difensiva (fondamentale il controllo dei rimbalzi) in un appuntamento che metterà in palio l’obiettivo stagionale.

Palla a due alle ore 19.00, con ingresso gratuito e direzione di gara affidata ai signori Mandato di San Nicola La Strada e Moriello di Marcianise.

